Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörünü uyardı: "Sıkıntı çekecek"

Barcelona'ya veda eden Xavi Hernandez yerini alacak potansiyel isimleri bu işin kolay olmayacağı konusunda uyardı.

Xavi, Barça'ya veda etti

Ancak yerini alacak isimleri uyarıyor

Sıkıntılı bir süreç olacağını söylüyor

NE OLDU? Kasım 2021'de Barcelona'nın başına geçen Xavi, Katalan deviyle 2022-23 sezonunda La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı. Ancak bu sezon beklentilerin uzağında kaldılar ve Xavi, Barça'ya veda etti. Xavi kendinden sonra görevi devralacak potansiyel isimleri uyardı.

NE SÖYLENDİ? Xavi gazetecilere şunları söyledi: "Yeni teknik direktöre sıkıntı yaşayacağını ve sabırlı olması gerektiğini söylemek isterim. Onu kurtaracak tek şey kazanmak. Bu çok karmaşık bir süreç. Yaptığımız çalışmaların yeterince takdir edilmediğini düşünüyorum. Takım dokuzuncuyken görevi devraldım, sezonu ikinci sırada tamamladım ve bir sonraki sezon şampiyon olmuştuk."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'in eski teknik direktörü Hansi Flick, Xavi'nin yerini alabilir. Flick'in büyük bir Barcelona taraftarı olduğu ve Xavi'nin ayrılacağını öğrendiğinden bu yana İspanyolca öğrendiği söyleniyor.

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SIRADA NE VAR? Barcelona Başkanı Joan Laporta, Hansi Flick'i bir an önce takımın başına getirmeyi hedefliyor.