Xavi: Barcelona, Avrupa Ligi'ne ait değil

Barcelona teknik direktörü Xavi, Çarşamba günü Bayern Münih'e 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından ait olmadıklarını düşündüğü Avrupa Ligi'ne dair hayal kırıklığını dile getirdi.

Ancak Barça'nın 'yeni gerçeğini' kabul eden Xavi, kulübün yakın tarihteki en zor sezonunda "sıfırdan başlaması" gerektiğini söyledi.

Barcelona en son 2000/01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar erken veda ederek eleme turlarına yükselememişti.

Xavi ne söyledi?

Movistar'a konuşan Xavi, Bayern Münih için "Bizden daha iyiydiler" dedi. "Artık karşı karşıya olduğumuz gerçek bu. Avrupa Ligi'ndeyiz. Bugün yeni bir dönem başlıyor."

"Barcelona, Avrupa Ligi'ne değil, Şampiyonlar Ligi'ne ait. Her şeye sıfırdan başlıyoruz."

Barcelona nasıl elendi?

Benfica'nın Dinamo Kiev'i mağlup etmesiyle Barcelona'nın eleme aşamasına geçmek için Bayern Münih karşısında galip gelmesi gerekiyordu.

Ancak bir önceki karşılaşmada 3-0 yenik düştükleri Alman devine yine aynı skorla mağlup oldular.

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Sezonun gidişatı göz önüne alındığında Bayern Münih karşısındaki sonuç Barcelona için pek sürpriz değildi. Katalan devi yaşadığı düşüşü başka bir yıkım ile kanıtlamış oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları 6 maçın ardından yalnız iki gol kaydetmeleri bu zamana kadar en düşük istatistikleri. Ayrıca Barcelona sadece 1997-98 sezonunda, grup aşamasında kalesinde 9 ve 9+ gol görmüştü.

Xavi yönetimindeki Barcelona'da şimdi dikkatler tamamen La Liga'daki sonuçlara çevrildi.