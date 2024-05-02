Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, gözünü Fenerbahçe'nin iki yıldızına dikti

Bayer Leverkusen'le tarihi bir Bundesliga şampiyonluğu elde eden Xabi Alonso, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol teknik direktörün, Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusun gözüne kestirdiği iddia edildi.

Ferdi ve İsmail'i istiyor

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor.

40 milyon euro isteniyor

Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Alonso'nun Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.