Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı: İlk görüşmede notunu verdi

Carlo Ancelotti'nin ardından Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso takımın genç yeteneği Arda Güler'in notunu verdi.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile ilk kez bir araya gelen Arda Güler, milli takım görevinden döndükten sonra takım kampına katıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’de bulunan eflatun-beyazlılarda, genç yıldız ile İspanyol çalıştırıcının buluşması dikkat çekti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler’in fiziksel gelişimi Xabi Alonso’yu fazlasıyla şaşırttı. Milli futbolcuyla tanıştığı ilk anda etkilenmesini gizlemeyen Alonso’nun, "Hayal ettiğimden daha iri ve güçlü. Yaşına göre fiziksel olarak oldukça iyi durumda." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Xabi Alonso’nun Arda Güler’e ilgisi ise yeni değil. Tecrübeli teknik direktör, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’i çalıştırırken de genç yıldızı kadrosunda görmek istemişti.

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Şimdi ise Arda Güler, Real Madrid’de Xabi Alonso kadrosunun önemli bir parçası olabilir.

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Arda Güler ve Alonso’nun kamptaki ilk samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bu buluşma hem taraftarları hem kulüp çevresini heyecanlandırdı.

Genç oyuncunun yeni teknik direktörüyle kurduğu sıcak ilişki, yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alabileceğine dair umutları da artırdı.