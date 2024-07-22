Xabi Alonso'nun Arda Güler hayranlığı böyle ifşa oldu

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun

Real Madrid formasıyla ilk maçında Ocak 2024'e son dakikalarda çıkan Arda Güler, sezonun geri kalanında az da olsa bulduğu sürelerde kalitesini göstermeyi başardı. Attığı gollerle Real Madrid taraftarını kendisine hayran bıraktı.

EURO 2024'te de parladı

Ardında A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'ün yolunu tutan Güler, Real Madrid teknik ekibinin de yakın markajındaydı.

Turnuvadaki oyunuyla göz kamaştıran Arda Güler yeteneğini ispatladı.

Haberin devamı aşağıda

Sık sık gelen transfer tekliflerine ise Real Madrid kapıları sıkı sıkıya kapattı.

İşte yeni taliplisi

Geçtiğimiz günlerde AC Milan'ın talip olduğu iddia edilen Arda Güler hakkında İspanyol basınında yine çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid'in kapısını yine Xabi Alonso'nun çaldığı iddia edildi.

Alonso'nun Arda sevgisi

Fanatik'in, Planeta Madrid kaynaklı haberine göre bir dönem Real Madrid forması giyen Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen daha önce talip olduğu Arda Güler için bir kez daha eflatun-beyazlıların kapısını çaldı.

Bir önceki seferde de Güler'i kiralamak isteyen Leverkusen, kiralık teklifini bir kez daha La Liga devine sundu.

Her ne kadar iki takım Florian Wirtz transferinedeniyle iyi ilişkiler kursa da Madrid, Arda Güler hakkındaki tutumunu yineledi.