Xabi Alonso'nun açıklaması sonrası İspanya'da gündem Arda Güler

Xabi Alonso'nun ayrılık açıklaması sonrası gözler Real Madrid'e çevrilirken bakın Arda Güler neden gündem oldu?

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı

Alonso'nun yeni adresi Real Madrid olabilir

Arda Güler'le ilgili projeleri var

NE OLDU? Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacağını açıklarken İspanyol teknik direktörün Real Madrid'in başına geçeceği söyleniyor. Bu dedikoduların ortasında Xabi Alonso hamlesinin Arda Güler için de olumlu olacağı konuşuluyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'de Alonso döneminin başlamasıyla birlikte Arda Güler'in de kariyerinde yeni bir sayfa açılacağı konuşuluyor. İspanyol basını, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i çok beğendiğini ve milli futbolcuyu takım için önemli bir figür haline getireceğini yazıyor.

Arda Güler'in Real Madrid'in yeni Mesut Özil'i olacağı ve bu dönüşümü Alonso yönetiminde gerçekleştireceği bekleniyor.

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Xabi Alonso ara transfer döneminde Arda Güler'i Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak Real Madrid'den onay çıkmamıştı.

SIRADA NE VAR? Carlo Ancelotti'nin son haftalarda kendisine verdiği forma şansını iyi değerlendiren Arda Güler, Real Madrid ile birlikte ligde Barcelona'ya karşı vereceği mücadeleye hazırlanıyor.