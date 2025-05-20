Xabi Alonso'dan tarihi Arda Güler kararı! Real Madrid'de sürpriz...

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Xabi Alonso, Arda Güler için Florentino Perez ile görüştü.

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Yıldız futbolcu hakkında İspanyol basınında yer alan son haber gündeme bomba gibi düştü.

Ancelotti gidiyor Xabi Alonso geliyor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kulübün, Real Sociedad maçının ardından ayrılığı resmen duyurması bekleniyor.

Haberin devamı aşağıda

Los Blancos'ta Carlo Ancelotti'den boşalacak olan koltuğu Xabi Alonso dolduracak. İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Öte yandan Türk futbolseverler, Arda Güler'in takımdaki geleceğini de merak ediyor. Xabi Alonso'nun, 20 yaşındaki futbolcuya nasıl bir rol vereceği merak uyandırırken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

'Alonso, Perez'e yeni bir Arda istediğin söyledi

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan haberde Xabi Alonso'nun, Arda Güler ile ilgili düşünceleri aktarıldı. 'Xabi Alonso, Florentino'ya Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istediğini söyledi' başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

'Bu yıl başka bir Arda Güler'

Xabi Alonso, Ancelotti'nin yapamadığı bir şeyi, Arda'yı kesin olarak bir orta saha oyuncusuna, yeni Modric'e dönüştürmeye hazır. Bunu da Florentino'ya da söylemiş durumda.

Çünkü önümüzdeki aydan itibaren inşa edeceği proje hakkında onunla çok konuşuyor. "Bu yıl başka bir oyuncu göreceğiz.” yeni koçun dönüşüm üzerinde çalışmaya başlamadan önce Türk oyuncu hakkında verdiği mesaj bu.

Madrid'deki herkes Arda'da büyük bir potansiyel görüyor çünkü o dünyanın en iyilerinden biri olabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Bu sezon çok fazla süre alamadı ancak bunu yapabilecek potansiyele sahip. Sorun şu ki Real Madrid ona daha fazla süre vermedi, aksine Ancelotti diğer oyunculara daha fazla yatırım yapmaya karar verdi."