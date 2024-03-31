Xabi Alonso'dan ret yiyen Liverpool, Jürgen Klopp'un yerine getireceği teknik adamı buldu.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool, bir yandan da sezon sonunda yeni teknik direktörünü belirlemek için mesai harcıyor.

Hatırlanacağı üzere Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuş ve futbol kamuoyunu şoka uğratmıştı.

Gözüne Klopp'un varisi olarak Xabi Alonso'yu kestiren Liverpool'a İspanyol hocadan dün kötü haber geldi.

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Xabi Alonso olmadı

Liverpool'un Jürgen Klopp'un yerine göreve getirmek istediği Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de kalacağını açıkladı.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimle ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Millî maç arasını düşünmek ve bir karar vermek için kullanmak istedim.

Geçen hafta çok iyi bir toplantı yaptık ve kulübüme durumumu bildirdim. Leverkusen'de teknik direktörlüğe devam etme kararı aldım.

Burasının benim gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum."

Ters köşe Ruben Amorim

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Liverpool'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiltere'den The Telegraph'ta yer alan habere göre Premier Lig devi, Jürgen Klopp'tan sonra Sporting CP Teknik Direktörü Ruben Amorim'i Anfield Road'a getirmek istiyor.

Xabi Alonso'nun Leverkusen'de kalacağını açıklamasının ardından ibrenin 39 yaşındaki Portekizli hocaya döndüğü aktarıldı.

Ruben Amorim'in, Sporting CP'den ayrılması için kulübe 10 milyon euro civarında bir tazminat ödemesi gerektiği de ifade edildi.