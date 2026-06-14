Wydad oyuncusu davası... CAS, Zamalek'in cezasının kaldırılmasını reddetti mi?

Şu anda Wydad Athletic Club'da forma giyen ve daha önce Zamalek'te oynamış olan Faslı futbolcu Salah Masoud'un avukatı Fahmi Belhaj, FIFA nezdinde görülen anlaşmazlık konusunda oyuncu ile "Beyaz Kulüp" arasında bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Salah Musadek, haklı bir sportif neden olan mali haklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odası'ndan Zamalek kulübünden toplam değeri 800 bin doları aşan tazminat ödenmesine hükmedilmişti.

Bu kararın sonucunda kulübe iki transfer dönemi boyunca transfer yasağı cezası verilmişti.

Belhaj, "On Sport" kanalındaki "Kahire'den" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zamalek ve Musadek arasında bir uzlaşma sağlandı ve imzalandı. Ayrıca oyuncu, 9 Haziran'da FIFA'ya resmi bir başvuru yaparak, kulübe uygulanan cezanın askıya alınmasına itirazı olmadığını teyit etti ve böylece kriz çözüldü."

Belhaj, bu askıya almanın "oyuncunun durumunu etkilemediğini" ekleyerek, Zamalek'e uygulanan cezanın kaldırılmasına dair umudunu dile getirdi.

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Belhaj, "FIFA tüzük uzmanları" olarak adlandırılan kişileri eleştirerek, bu tanımlamaların herhangi bir yasal dayanağı olmadığını ve konunun yalnızca uzman avukatlarla ilgili olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Musadek davasının çözülmesinin ardından Zamalek'in cezanın uygulanmasının durdurulması talebini reddettiğine dair haberleri "doğru değil" olarak nitelendirdi ve mahkemenin bu konuda henüz herhangi bir karar veya resmi yanıt göndermediğini açıkladı.

Zamalek'e uygulanan cezanın birikmiş önceki davalarla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara yanıt olarak Belhaj, bu açıklamaların "doğru olmadığını" söyledi.

FIFA tüzüğünün 17. maddesinin, kayıt durdurma cezasının uygulanması için önceki vakaların varlığını şart koşmadığını ve cezanın nedeninin, meşru bir neden olmaksızın veya yasal süre dışında sözleşmenin feshedilmesi olduğunu açıkladı.

Önceki vakaların kulübün davranışını değerlendirmek ve cezayı ağırlaştırmak için kullanılabileceğini, ancak bunların cezanın uygulanması için temel bir şart olmadığını belirtti.

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