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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Wydad, kadrosunu yeni bir transferle resmen güçlendirdi

Transfers
Wydad Casablanca
1.Lig
Fas

O kim?

Wydad Athletic Club, bugün cumartesi, Hollanda ekibi Telstar'dan forvet Sofyan Hitli ile resmî olarak anlaştığını duyurdu. Oyuncu, önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında yaz transfer döneminde takımın kadrosunu güçlendirecek.

Wydad'ın açıklamasına göre Hitli, ek bir sezon uzatma imkânıyla birlikte iki sezonluk bir sözleşmeye imza attı ve böylece kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroya katılan son isim oldu.

Transferin resmî olarak duyurulması, iki tarafın nihai bir anlaşmaya yaklaşmasından günler sonra geldi. Bazı basit sözleşme detayları oyuncunun transferinin tamamlanmasını geciktirmiş, ardından bu detaylar çözülerek transfer resmî olarak açıklanmıştı.

Hitli geçen sezon Hollanda ekibi Telstar'ın formasını giymiş ve takımın Hollanda Birinci Ligi'ne yükselmesine katkıda bulunmayı başarmıştı. Ardından yeni bir deneyim yaşamaya ve Wydad kapısından Fas'a geri dönmeye karar verdi.

Wydad, önümüzdeki sezon daha güçlü bir görüntü sergileme hedefleri doğrultusunda, kadrosunu yerel ve kıtasal düzeyde rekabet edebilecek unsurlarla güçlendirmek için yaz transfer piyasasındaki hamlelerini sürdürüyor.

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