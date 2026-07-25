Wydad, İbrahim el-Asri'nin kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından yeni projesinin ilk taşlarını döşemeye başladı. Zira gelecek sezon takımın hatlarını belirleyecek bir dizi beklenen karara gözler çevrilmiş durumda; bunların başında yeni teknik direktörün açıklanması ve zirve mücadelesindeki yerini yeniden kazanmaya hazırlanan "Kırmızılar"ın kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasındaki hamleler geliyor.

Wydad, önümüzdeki birkaç saat içinde, yeni seçilen başkan İbrahim el-Asri aracılığıyla, A takımın yeni teknik direktörüyle anlaşmayı açıklamaya hazırlanıyor.

Kulüp yönetimi, son saatlerde görevin bir Faslı teknik direktöre verilmesi olasılığı konusunda çeşitli tarafların nabzını yokladıktan sonra, kararı yabancı seçenek lehine kesinleştirerek yabancı bir teknik direktörle anlaşmada karar kıldı.

Fas'ın "Lesiteinfo Sport" sitesi, Uruguaylı Daniel Carreño'nun bir sezonluk sözleşmeyle Wydad'ın yeni teknik direktörü olacağını ve bu süreçte eksiksiz bir teknik ekibi de beraberinde getireceğini doğruladı.

Haberde ayrıca Carreño'nun kulübün farklı kesimlerinin ortak onayını aldığı, isminin İbrahim el-Asri'nin Wydad başkanlığı kampanyası sırasındaki seçim programında da yer aldığı belirtildi. Bu durum, teknik direktörün yeteneklerine ve tecrübesine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

Uruguaylı teknik direktör dikkat çekici bir sicile sahip. Nitekim daha önce Suudi Arabistan'ın Nasr takımını Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıdı; bunun yanı sıra Arap bölgesinde de öne çıkan çalıştırıcılık deneyimleri bulunuyor.

Younes ed-Dahmani dosyası

Transfer cephesinde ise Wydad, Younes ed-Dahmani'yle ilgili görüşmelerin yeniden gündeme gelmesinin ardından, Fas Ligi'nin en önemli yıldızlarından biriyle anlaşmak için yeni bir fırsatla karşı karşıya kaldı.

"Lesiteinfo Sport", Wydad başkanlığına eski adaylardan birinin seçimlerden önce ed-Dahmani ile ileri düzeyde görüşmelere girdiğini, ancak başkanlık yarışını kaybetmesinin, oyuncunun kırmızılı formayı giyme isteğine rağmen görüşmelerin durmasına yol açtığını aktardı.

Aynı kaynak, kulübün önde gelen bir dizi isminin, teknik yeteneklerine ve beklenen katkıyı sunma kapasitesine duyulan güvenin yanı sıra oyuncunun Wydad'a katılma yönündeki açık isteği göz önünde bulundurularak, yeni başkan İbrahim el-Asri'den ed-Dahmani ile görüşmelere yeniden başlamasını talep ettiğini açıkladı.

Mevcut yaz transfer döneminde Wydad'ın büyük bir hareketlilik yaşaması bekleniyor. Zira yeni yönetim, kuvvetli bir şekilde kupa mücadelesi verebilecek güçlü bir takım kurmak ve geçen dönemin ardından kulübü yeniden zirveye taşımak amacıyla, çeşitli mevkileri güçlendirmek için birkaç transferi tamamlamaya çalışıyor.