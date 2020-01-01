Wuhan'a transfer olan Daniel Carriço: Pişman değilim
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbol karşılaşmalarının iptal edildiği Çin’e transfer yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli stoper Daniel Carriço açıklamalarda bulundu.
Kararından ötürü pişmanlık duymadığını ifade eden Carriço, “Çin Ligi’nde oynayacağım ve yeni bir tecrübe kazanacağım için çok mutluyum. Kulüp güvenliğimiz konusunda garanti verdi. Çin’de durumlar karışık olduğu sürece çalışmalarımızı İspanya’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Transfer teklifi geldiğinde kafasında bazı şüpheler oluştuğunu itiraf eden Carriço, “Elbette ilk başta bazı şüphelerim vardı. Konuyla ilgili pek bilgi sahibi değildim. Daha sonra orada neler olduğunu araştırmaya başladım. Ancak antrenörlerle konuşunca rahatladım. Beni takımda görmeyi gerçekten çok istediler” dedi.
Sonuç olarak transferin gerçekleştiğini ve Sevilla’nın da bu işten kârlı çıktığını söyleyen 31 yaşındaki savunmacı, “Sözleşmem sezon sonunda bitecekti. Herkes kazanmış oldu” ifadelerini kullandı.
Çin Süper Ligi’nin normal koşullarda 22 Şubat’ta başlaması gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle lig açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
Çin’de yaklaşık 80 bin kişiye koronavirüs tanısı konulurken, hastalık nedeniyle 3 binden fazla insan yaşamını yitirdi.