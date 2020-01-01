Wuhan'a transfer olan Daniel Carriço: Pişman değilim

Sevilla’dan koronavirüsün çıkış noktası Wuhan’a transfer olan Daniel Carriço, kararından ötürü pişmanlık duymadığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbol karşılaşmalarının iptal edildiği Çin’e transfer yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli stoper Daniel Carriço açıklamalarda bulundu.

Kararından ötürü pişmanlık duymadığını ifade eden Carriço, “Çin Ligi’nde oynayacağım ve yeni bir tecrübe kazanacağım için çok mutluyum. Kulüp güvenliğimiz konusunda garanti verdi. Çin’de durumlar karışık olduğu sürece çalışmalarımızı İspanya’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Transfer teklifi geldiğinde kafasında bazı şüpheler oluştuğunu itiraf eden Carriço, “Elbette ilk başta bazı şüphelerim vardı. Konuyla ilgili pek bilgi sahibi değildim. Daha sonra orada neler olduğunu araştırmaya başladım. Ancak antrenörlerle konuşunca rahatladım. Beni takımda görmeyi gerçekten çok istediler” dedi.

Daha fazla takım

Sonuç olarak transferin gerçekleştiğini ve ’nın da bu işten kârlı çıktığını söyleyen 31 yaşındaki savunmacı, “Sözleşmem sezon sonunda bitecekti. Herkes kazanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Çin Süper Ligi’nin normal koşullarda 22 Şubat’ta başlaması gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle lig açılışı ileri bir tarihe ertelendi.

Çin’de yaklaşık 80 bin kişiye koronavirüs tanısı konulurken, hastalık nedeniyle 3 binden fazla insan yaşamını yitirdi.