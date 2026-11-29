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Wouter Goes ile Sydney van Hooijdonk hâlâ pek iyi geçinemiyor. PEC Zwolle - AZ (1-1) maçında ikili birkaç sert mücadeleye girdi. Maçın ardından şikâyet eden taraf ise PEC'in forvetiydi: “Şu çimdiklemeler beni çıldırtıyor.”

Goes, Zwolle'deki maçı tamamladığı için şanslıydı. Ibrahim Cissoko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan oyundan atılabilirdi. Kendisi ise pozisyonu biraz farklı değerlendiriyor.

Goes, ESPN kameralarına, “İlk sarı kartın çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyonun ikinci sarı kart olduğu kesin. Ama bence hakem kartı göstermedi, çünkü ilk sarı kartın hiçbir dayanağı yoktu” dedi.

Goes, hatasını kabul ediyor ve kırmızı kartla oyundan atılabileceğinin farkında. “Bu benim açımdan akıllıca değildi. Aslında hakemin burada kartı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ikinci sarı kart, ama ilk kartın yersiz olduğunu da gösteriyor. O pozisyonda gerçekten hiçbir şey olmadı.”

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Goes ilk sarı kartını, korner öncesinde Van Hooijdonk'u tuttuğu için gördü. PEC'in forveti de aynı pozisyonda sarı kartla cezalandırıldı. Goes, “Bence hakem hayatında futbol oynamamış. Bu karara katılmıyorum” dedi.

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AZ ve Hollanda Ümit Milli Takımı'nın savunmacısı, hakem Marc Nagtegaal'dan genel olarak da hiç memnun değil. “Onunla hiç konuşulamıyor, bize hemen sarı kart gösterdi. Önce uyarılıyoruz ama sonrasında pek bir şey olmuyor. Bu karara katılmıyorum, ama futbol böyle.”

Maçın ardından Van Hooijdonk'a da Goes'la yaşadığı mücadeleler soruldu. Yanıtı, savunmacının bazı eski alışkanlıklarını yeniden sergilediğini gösterdi. PEC'in forveti sinirli bir şekilde, “Sizi şaşırtmayacaktır ama o çimdiklemelerin neden görülmediğini merak ediyorum” dedi.

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Van Hooijdonk iç çekerek, “Görünüşe göre VAR ya da hakem bunları fark edemiyor, ama şu çimdiklemeler beni çıldırtıyor. Sonrasında ikimizin de sarı kart görmesini tuhaf buluyorum. Yarın pazumda bir morluk olacak” dedi.

Van Hooijdonk ile Goes ilk kez sert mücadelelere girmiyor. Ağustos 2025'teki NAC - AZ maçında da olaylar kontrolden çıkmıştı. O dönem NAC'ın forveti olan Van Hooijdonk, Goes'la hafif bir temasın ardından hakem Jeroen Manschot tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Savunmacı o pozisyonda epey numara yapmıştı.