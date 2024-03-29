Wout Weghorst yeniden Süper Lig'e gelebilir! Sürpriz hamle yolda

Daha önce Beşiktaş forması terleten Wout Weghorst'u Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği söyleniyor.

Weghorst, Süper Lig'e dönebilir

Abdullah Avcı'nın Hollandalı planı hazır

Ara transfer döneminde de hamle yapılmıştı

NE OLDU? Daha önce Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'a Süper Lig'den yeniden talip çıktı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Wout Weghorst'u kadroya katmak için atak yapmayı planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Wout Weghorst'un bonservisi Burnley'de ancak gelecek sezon da yoluna burada devam etmeyeceği söyleniyor. Trabzonspor ara transfer döneminde de Wout Weghorst için hamle yapmıştı. Hollandalı yıldızdan olumsuz yanıt gelmişti.

DAHA FAZLASI: Fırtına’da kiralık forma giyen Paul Onuachu’nun bonservisinin alınması çok zor gözükürken, Southampton’ın 10 milyon Euro’nun üzerinde beklentisi var. Nijeryalı forvetin tekrar kiralanıp kiralanmayacağı ise henüz net değil.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Trabzonspor bir sonraki maçını 3 Nisan'da Konyaspor deplasmanında oynayacak. Ardından 12 Nisan'da Sivasspor'u konuk edecek.