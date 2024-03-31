Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un menajerinin, siyah-beyazlı kulüple temasa geçtiği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen ve buradaki kariyerinden memnun olmayan Wout Weghorst, yeni sezonda Beşiktaş’a dönmek için menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulüple temas kurdu.

Beşiktaşlı idarecilerin ise gelen bu talebi beklemeye aldığı ve henüz olumlu ya da olumsuz olarak bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

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Wout Weghorst'un performansı

Weghorst, yaz transfer döneminde Burnley'den Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralandı.

Hollandalı futbolcu, Bundesliga’da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte yarım sezon geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Klaassen de yine gündemde

Sezon başında Beşiktaş’ın gündemine gelen Davy Klaassen, İtalya Serie A ekibi İnter’in yolunu tutmuştu. Hollandalı merkez orta saha, Çizme ekibinde mutlu değil.

Sezon sonunda bitecek olan kontratındaki opsiyonu uzatmama kararı alan 31 yaşındaki futbolcunun, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği ifade edildi.

Siyah-Beyazlılar’ın ise oyuncuyla ilgili olarak kararı teknik direktör Fernando Santos’a bıraktığı ve onun vereceği karara göre hareket edeceği kaydedildi.