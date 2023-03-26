Wout Weghorst, Manchester United'dan takım arkadaşını kızdıracak: "Sakatlanmaya yatkın biri"

Wout Weghorst, Manchester United'ın bir diğer santraforu Anthony Martial'i "sakatlanmaya eğilimli" olarak tanımladı.

Weghorst, Beşiktaş'tan Kırmızı Şeytanlara katıldı

Ten Hag'ın onu neden tercih ettiğini açıkladı

Ancak Martial'i kızdıracak gibi görünüyor

NE OLDU? Beşiktaş'tan Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, yeni kulübünde şimdiden 18 maça çıktı. Ten Hag'ın kendine uygun bir forvet aradığını söyleyen Hollandalı, takımın diğer santraforu Martial'i "sakatlığa yatkın" olarak tanımladı.

NE SÖYLENDİ? The Mirror'a konuşan Wout Weghorst, Martial'in kondisyon eksikliğine gönderme yaptı: "Ten Hag'ın bana söylediği tek şey, onun oyun tarzına uyan bir forvete ihtiyacı olduğuydu. Kadrosunda Anthony Martial vardı ve iyiydi ama sakatlanmaya yatkın biri. Ten Hag tüm pozisyonlarda çift kişi olmasını istedi. Ben de bunun için geldim. Ama Ten Hag her şeyin bana bağlı olduğunu açıkça söyledi. Bir şeyleri zorlayıp elimde gelenin en iyisini yaparsam ben oynarım. Hayalim hep en yükseğe çıkmak, bu beni inanılmaz derecede gururlandırıyor."

SIRADA NE VAR? Wout Weghorst şu anda Hollanda ile Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele veriyor. 2 Nisan'da Premier Lig sahnesine dönerek Newcastle karşısında forma giymeyi bekleyecek.