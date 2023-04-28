Wout Weghorst, Manchester United'da kriz yarattı: "Yeterli değil!"

Manchester United'ın eski santraforu Louis Saha, Wout Weghorst'un Kırmızı Şeytanlar'da kalmak için yeterli bir isim olmadığını söylüyor.

Weghorst, İngiliz ekibine Ocak ayında katıldı

Ancak yalnızca iki gol kaydetti

Kırmızı Şeytanlar yeni bir 9 numara arıyor

NE OLDU? Hollandalı golcü, Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Old Trafford'un yolunu tuttu. Manchester United'da toplam 25 maça çıkan Weghorst yalnızca iki gol kaydetti ve gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor. Manchester United'ın eski golcüsü Louis Saha, kulübün yeni santraforunu değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Paddy Power'a konuşan Manchester United'ın eski golcüsü Saha şunları söyledi: "Wout Weghorst'un daha fazla gol kaydetmesi gerektiği açık çünkü Manchester United gibi bir kulübün buna ihtiyacı var. Top Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Anthony'den çıktığında bir sezonda 15-20 gol atabilecek bir forvet gerekiyor. Weghorst yalnızca iki gol kaydetti ve yeterli değil. Sezon bitmeden önce performansının artacağını düşünmüyorum. Çok çalışıyor ancak bu yeterli değil. Bence taraftarlara gelecek sezon takımda kalmayı hak ettiğini göstermedi. Benim için Manchester United'a cevap olacak kişi Weghorst değil."

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