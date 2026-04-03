Wout Weghorst hakkında ilginç bir anekdot: "İnanılmaz, gerçekten hasta olduğunu sandım"

Iliass Bel Hassani, hem Heracles Almelo hem de AZ'de Wout Weghorst ile birlikte oynadı. Artık futbolu bırakan orta saha oyuncusu, ESPN'in De Voetbalkantine programının isteği üzerine Ajax'ın forvet oyuncusu hakkında anılarını paylaşıyor.

Weghorst, Heracles'ta Vriendenloterij Eredivisie'de ilk kez sahneye çıktı. ''Wout gol atabilirdi. Ama biz futbolcuyuz ve hünerli hareketleri severiz, Weghorst ise bunu gerçekten yapamıyordu. Ona uzun bir pas ya da orta atmak gerekiyordu. Bunu çok iyi yapabiliyordu.''

Bel Hassani, bu niteliklerin Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasını sağladığını hatırlatıyor. "Tekniğine bakarak bunu bekler miydim? Hayır, kesinlikle hayır," diyor eski oyun kurucu dürüstçe.

Weghorst, Heracles'te AZ'ye transfer olmayı başardı ve bu uzun boylu forvet, daha iyi olmak için elinden geleni yaptı. "Eve gidiyordum ve spor salonunda Wout'u görüyordum. Ona 'Ne yapıyorsun sen? Evine git' diyordum. Ama o istemiyordu. Wout sürekli daha iyi olmak için çalışıyordu."

"Bir ara gerçekten hasta olduğunu düşündüm. Bu hiç normal değildi. Ama neyse, sonunda nereye geldiğine bakın. Bu gerçekten güzel," diyor Bel Hassani, Ajax'ın forveti ve Hollanda milli takımında 51 kez forma giymiş olan oyuncu hakkında.

Sparta Rotterdam ve RKC Waalwijk gibi takımlarda forma giymiş eski forvet Johan Voskamp, Weghorst'un hayranı. "Onda bir kazanan zihniyeti var ve kendine güveniyor. Bunu gerçekten çok özel buluyorum."

Voskamp ise Weghorst'un kameralardan kesinlikle çekinmediğini vurguluyor. "Bazen Wout Weghorst şovu oluyor. Wouter Goes'da da durum aynı. Belki de bu isimde yatıyor. Mesele sadece sen değilsin. Yani bir maçı kaybettiysen, kollarını sallayıp yerde ağlamana gerek yok. O zaman kameralar sana çevrilir ve ertesi gün yine gazetelerde yer alırsın."