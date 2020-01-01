Wolves, Olympiacos maçının ertelenmesini istedi

Wolverhampton, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiacos ile oynayacakları maçın salgın endişesiyle ertelenmesini istedi ancak bu talep reddedildi.

UEFA son 16 turu ilk maçınd 12 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Yunan ekibi Olympiacos, sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.

Wolverhampton, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile seyircisiz oynanacak Olympiacos maçının ertelenme talebini UEFA'ya ilettiklerini ancak bu talebin reddedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada oyuncuların, teknik ekibin ve kulüp çalışanlarının ve onlarla gelecek ailelerinin sağlıklarının gereksiz olarak tehlikeye atılmasından endişe duydukları için böyle bir talepte bulundukları belirtildi.