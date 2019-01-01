Wolverhampton, Raul Jimenez'in bonservisini aldı

Wolverhampton, kiralık futbolcusu Raul Jimenez'i 38 milyon euro karşılığında 4 yıllığına renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, Meksikalı golcü Raul Jimenez'i kulüp rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

, bu transfer için 'ya 38 milyon euro ödeyecek. Jimenez ise 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Wolves tarihin en pahalı transferi geçen yaz Middlesbrough'tan 20 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen Adama Traore'ydi.

Bu sezon Wolves formasıyla 37 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 15 gol atıp 7 de asist yaparak taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Jimenez geçtiğimiz sezon Benfica'da ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmış ve sezonu 8 golle tamamlamıştı.