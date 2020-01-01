Wolfsburg, Tolga Ciğerci ile anlaşmaya vardı

Tolga'nın Wolfsburg'dan gelen teklifi kabul ettiği ve yeniden Bundesliga'ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için ile her konuda anlaşma sağladı.

DHA' da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonun başında ’dan transfer ettiği ve bir yıllık tedavisinin ardından bu sezon tekrar futbola dönen Tolga, yeniden 'ya dönmeye hazırlanıyor.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga, yeniden ’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor.

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Yapılan görüşmeler neticesinde Alman kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Tolga'nın yeni sezonda Wolfsburg forması giymesi bekleniyor.