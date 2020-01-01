Wolfsburg, Tolga Ciğerci ile anlaşmaya vardı
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AA
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.
DHA' da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray’dan transfer ettiği ve bir yıllık tedavisinin ardından bu sezon tekrar futbola dönen Tolga, yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor.
Yapılan görüşmeler neticesinde Alman kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Tolga'nın yeni sezonda Wolfsburg forması giymesi bekleniyor.