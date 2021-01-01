Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı Trabzonspor'da

Trabzonspor kariyerini Bundesliga'da sürdüren milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine kattı.

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, transferin son saatlerine girilirken kadrosunu Yunus Mallı ile güçlendirdi.

Abdullah Avcı'nın milli takımda görev yaptığı dönemde de sıklıkla forma verdiği 28 yaşındaki oyuncuyla 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 2017'de Mainz 05'ten Wolfsburg'a 12.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Yunus, Bundesliga'da geçirdiği 10 sezonda 36 gol kaydetmişti.

Bu sezon Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu iki maça çıktığı Alman ekibinde 64 dakika süre almıştı.