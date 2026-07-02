Arjantinli Chelsea yıldızı Enzo Fernández’in menajeri Javier Pastori, oyuncunun bu yaz Real Madrid’e transfer olmasının önünü açtı.

25 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Real Madrid'e katılacak adaylar arasında yer alıyor. Özellikle kulüp ve şehre yönelik büyük övgülerde bulunması, onu gündeme taşıdı.

Anlaşma kolay olmayacak, zira oyuncunun 2032 yılına kadar süren bir sözleşmesi var ve bazı haberlere göre Chelsea, yaklaşık 140 milyon euro talep edecek; bu da Real Madrid'in ödemek istemediği bir miktar.

Ancak oyuncu hala ayrılmayı düşünüyor. Menajeri Javier Pastori, "Marca" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yaz Chelsea'den ayrılma olasılığını değerlendiriyoruz, ancak herhangi bir kulüple kesinleşmiş veya nihai bir durum söz konusu değil."

Ve ekledi: “Şu anda oyuncu, Arjantin milli takımıyla ilgili sakin bir şekilde düşünüyor. Dünya Kupası’nda oynuyor ve son 16’ya kalmaya çok yakın… Şu anda sadece bunu düşünüyor.”

Pastori'ye, Enzo'nun Madrid'den ne kadar etkilendiğinden bahsettiği sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "Orada birçok arkadaşı var ve Julian Álvarez ile çok yakın arkadaş. Sonuçta, boş zamanlarının tamamını orada birlikte geçiriyorlar. Ben de Madrid’de yaşıyorum. Her seyahat ettiğinde beni görmek ve bazı işlerini halletmek için gelirdi, ama bunun dışında: Madrid’i kim sevmez ki?"