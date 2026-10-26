Liverpool'un yıldızı Alman Florian Wirtz, "Reds" saflarına geçtiği günden bu yana kendisine yönelen eleştirilere teslim olmayı reddetti ve İngiliz ekibiyle zor bir başlangıç yaptıktan sonra seviyesinin yavaş yavaş yükselmeye başladığı bir dönemde, hakkında söylenenleri umursamadığını vurguladı.

Alman "Bild" gazetesine göre 23 yaşındaki Wirtz, 2025 yazında Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro karşılığında Liverpool'a katıldı. Oyuncunun sunabileceklerine dair beklenti çıtasını yükselten bu rekor transferin ardından başlangıcı umutları karşılayamadı; bu da sert eleştirilerin önünü açtı. Bunların en dikkat çekeni ise kulüp efsanesi Jamie Carragher'den geldi.

Wirtz, "Sky" kanalına yaptığı açıklamalarda eleştirilere hiç önem vermediğini belirterek şunları ekledi: "Hakkımda kimin ne dediği beni kesinlikle ilgilendirmiyor, çünkü bunlara hiçbir şekilde önem vermiyorum."

Futbola olan sevgisinin ve başarı arzusunun kendisi için temel motivasyon kaynağı olduğunu açıklayan oyuncu, "Futbol oynuyorum çünkü ondan keyif alıyorum. Başarılı olmak istiyorum, bu da gayet doğal bir şey" dedi.

Medyadan aldığı yorumların çokluğu sorulduğunda ise gülümseyerek, "Belki de ben sadece ilginç bir insanım" diye yanıt verdi; bu, İngiltere Premier Lig'e gelişinden bu yana performansını çevreleyen ilginin büyüklüğüne ironik bir göndermeydi.

Carragher kadro dışı bırakılmasını istedi

Carragher, bu ay Liverpool'un Manchester City'ye 3-0 yenilmesinin ardından Wirtz'e sert eleştiriler yöneltmiş ve oyuncunun takımı lehine maçları çözecek kadar katkı sunmadığını değerlendirmişti.

Kulüp formasıyla 737 maça çıkan Liverpool efsanesi, Wirtz'in galibiyette doğrudan etkili olduğu tek bir maç dahi hatırlamadığını söyledi ve oyuncunun kendini ispatlaması için yeterince fırsat bulduğunu gördükten sonra teknik direktörden ona dinlenme vermesini ve ilk on birden çıkarmasını istedi.

Wirtz eski seviyesine yaklaşıyor

Eleştirilere rağmen Wirtz, Liverpool'un Brighton'ı 2-0 yenmesine katkı sunmasının ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Ağları havalandıran şutu, Pascal Groß'un kendi kalesine attığı gol olarak kaydedilse de, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü hâlâ bekliyor.

Alman oyuncu, kaçırdığı fırsatla ilgili olarak baskıları aşma ve çalışmaya devam etme isteğini yansıtan bir mesaj niteliğinde, "Sorun değil, bununla başa çıkacağım" dedi.

Wirtz, Liverpool'daki ilk sezonunda 49 maçta 7 gol atıp 10 asist yaparken, bu sezon 10 maçta Şampiyonlar Ligi'nde bir gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

Bu sezonki ilk Avrupa golü, Villarreal karşısında alınan 4-3'lük galibiyette geldi; bu gol, en iyi seviyesine kavuşma ve rekor transferi hak ettiğini kanıtlama yolculuğunda ona moral verdi.