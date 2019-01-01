Win Sports Tv nasıl izlenir?
Dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu kadrosuna katan Galatasaray’ın maçları artık bu ülkede naklen yayınlanacak.
Win Sports sunucusu Eduardo Luis Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Falcao’nun maçlarının yayın hakkını aldık. Artık Galatasaray’ın Süper Lig maçları kanalımızdan naklen izlenebilecek” ifadelerini kullandı.
Kolombiya futbolunun yayıncısı Winsports tarafından açıklamada, Süper Lig 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden itibaren sarı kırmızılı takımın maçların yayılanacağı duyuruldu.
Win Sports TV nasıl izlenir? Win Sports frekans, Win Sports canlı izle
Intelsat 11 uydusunda yayın yapan Win Sports, açık bir kanal değil. Yani karşılaşmalar şifresiz yayınlanmıyor. Maçları naklen izleyebilmek için üyelik gerekiyor.
Win Sports Tv, Youtube’daki resmi hesabından zaman zaman canlı yayın yapıyor.