Win Sports Tv nasıl izlenir?

Kolombiya’da yayın yapan Win Sports, Galatasaray’ın maçlarını canlı olarak yayınlayacak.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu kadrosuna katan ’ın maçları artık bu ülkede naklen yayınlanacak.

Win Sports sunucusu Eduardo Luis Lopez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Falcao’nun maçlarının yayın hakkını aldık. Artık Galatasaray’ın Süper Lig maçları kanalımızdan naklen izlenebilecek” ifadelerini kullandı.

futbolunun yayıncısı Winsports tarafından açıklamada, Süper Lig 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - derbisinden itibaren sarı kırmızılı takımın maçların yayılanacağı duyuruldu.

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Win Sports TV nasıl izlenir? Win Sports frekans, Win Sports canlı izle

Intelsat 11 uydusunda yayın yapan Win Sports, açık bir kanal değil. Yani karşılaşmalar şifresiz yayınlanmıyor. Maçları naklen izleyebilmek için üyelik gerekiyor.

Win Sports Tv, Youtube’daki resmi hesabından zaman zaman canlı yayın yapıyor.