Wim Kieft: "O, Robin van Persie'nin teknik direktörlük kariyerini kurtarmış olabilir"

Wim Kieft, Robin van Persie'nin kariyerinin belki de Dick Advocaat tarafından kurtarıldığını düşünüyor. Bu görüş, De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında yer alıyor.

Feyenoord bu sezon zorlanıyor. Van Persie yönetiminde Rotterdam ekibi, Avrupa Ligi grup aşamasını geçemedi ve Eurojackpot KNVB Kupası'nda ise ikinci turda elendi.

VriendenLoterij Eredivisie'de Feyenoord sezona iyi başlamıştı, ancak bir noktada işler ters gitmeye başladı. Yine de, rakiplerin de düzenli olarak puan kaybetmesi sayesinde, kulüp hala ikinci sırada yer alıyor.

Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Mart ayında, Advocaat'ın sezon sonuna kadar Van Persie'nin danışmanı olarak atandığı açıklandı. Ve bu işe yarıyor gibi görünüyor: o zamandan beri Feyenoord hiç kaybetmedi. Ajax (1-1), FC Volendam (0-0) ve NEC (1-1) ile berabere kaldı, FC Groningen'i (3-1) yendi.

Kieft, Feyenoord'un oyununda bir iyileşme görüyor. “Van Persie artık kulübünde yanlış yolda olduğunu fark etmiş olmalı. Ajax, FC Volendam ve NEC ile oynanan üç beraberlikte ve FC Groningen'e karşı kazanılan galibiyette danışman Dick Advocaat'ın etkisi görüldü,” diyor analist.

“Van Persie’nin hücum futbolu hakkındaki tüm fikirleri ve hikayelerinden sonra bu, onun için acı bir tespit. Yeni, gerçekçi yaklaşımla Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’ne katılımını garantilemiş gibi görünüyor ve aynı zamanda bu, Van Persie’nin baş antrenörlük kariyerini de kurtarabilir.”

“Tabii son haftalarda Feyenoord’da yaşanan değişiklikler onu düşünmeye sevk etmediyse. O zaman gelecekte de teknik direktör olarak başına felaketler çekmeye devam edecek,” diye bitiriyor Kieft.