Wim Kieft, Feyenoord için bir isim önerdi ancak hemen düzeltildi

Feyenoord, bu sezonun ardından kulüpten ayrılacak olan Dennis te Kloese'nin yerine geçecek birini arıyor. Wim Kieft, teknik direktörlük görevi için olası bir adayı öne sürüyor, ancak önerisi KieftJansenEgmondGijp'te hemen reddediliyor.

"Paul Bosvelt de var, değil mi?" diye soruyor Kieft, perşembe günü futbol podcast'inin soru bölümünde. "Onu tamamen unutmuştum. Çünkü o Go Ahead Eagles'taydı tabii ki."

"O istemiyor," diye hemen sunucu Michel van Egmond araya giriyor. "O sadece arka planda kalmak istiyor. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Go Ahead'de iyi iş çıkardı. Ve De Kuip'te popüler."

"Ama o böyle bir rolde ön planda olmak istemiyor," diyor Van Egmond, Rob Jansen'den böyle bir pozisyonda bunun mutlaka gerekli olmadığını duyuyor. "İstesin ya da istemesin, Feyenoord'da bu zaten olur," diye karşılık veriyor podcast sunucusu.

Bosvelt, 1997 ile 2003 yılları arasında Feyenoord forması giydi. O dönemde Rotterdam kulübüyle lig şampiyonluğunu ve Avrupa Ligi'nin öncülü olan UEFA Kupası'nı kazandı.

"PSV'den Earnest Stewart'ı da pek sık ekranda görmüyoruz. Sven Mislintat'ı ise sık sık ekranda görürdünüz," diye devam eden Kieft, Ajax'ın eski teknik direktörüne esprili bir gönderme yapıyor. "O da işini çok iyi yapıyordu. 20 yıl sonra hala iflas etmiş durumdalar," diyerek Jansen de Alman'a bir iğneleme yapmaktan kendini alamıyor.

Feyenoord Transfermarkt'ın X'te bildirdiğine göre, Feyenoord'un teknik direktörlüğü için Oliver Ruhnert ve Dévy Rigaux gibi isimler gündemde. Her iki adayla da yakın zamanda görüşüldü ve haberlere göre masada somut bir teklif de var.

Ruhnert, 1. FC Union Berlin'den ayrılmasının ardından şu anda serbest durumda. Orada yıllarca çeşitli görevlerde çalışmış, aralarında profesyonel futbol direktörlüğü ve baş scoutluk da yer almıştır. Rigaux ise şu anda Club Brugge'de görev yapmaktadır ve Şubat 2024'ten bu yana spor direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Belçikalı isimle görüşmeler bir süredir devam etmektedir.