Willy Sagnol: "Sane, karakter olarak Bayern Münih'e uygun değil"

Willy Sagnol'dan Leroy Sane'yi kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'e uyarı...

'in eski oyuncularından olan ve bir dönem kulüpte Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını da yapan Willy Sagnol, transferi gündemde olan forması giyen Leroy Sane için ses getirecek açıklamalarda bulundu.

RMC'ye Bayern Münih'in kadrosuna katmak istediği konuşulan 24 yaşındaki kanat oyuncusu hakkındaki görüşlerini paylaşan Sagnol, "Karakter itibarıyla Bayern Münih'e uygun bir oyuncu değil. Çok istikrarsız ve içe dönük bir yapısı var. Kulüp yapısına uyacağını düşünmüyorum. Sane, Manchester City'de ve Milli Takımı'nda da birçok sorunlar yaşadı." dedi.

Sagnol, Bayern Münih'in Sane'ye yüklü bir miktarda harcama yapmak yerine 'in gözde yıldızı Kai Havertz'i transfer etmesi gerektiğini de söylerken, "Sane için yaklaşık 80 milyon euro'luk bir bonservis bedelinden bahsediyoruz. Ben olsam, 20 milyon euro daha ekler ve Kai Havertz'i transfer ederdim." diye konuştu.

Daha fazla takım

Son dönemlerde adı Avrupa devleriyle anılan 20 yaşındaki Kai Havertz, Bayer Leverkusen frması altında bu sezon şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta 15 gol atıp 8 de asist yaptı.