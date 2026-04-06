Willem van Hanegem bir Ajax oyuncusunu hedef gösteriyor: "Teknik direktör olsaydım, onunla işim biterdi"

Willem van Hanegem, Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında, bu Eredivisie sezonunda pek de memnun kalmadığını belirtiyor. PSV’nin 27. şampiyonluğunu kazandığı hafta sonu, Ajax ve Feyenoord yine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

"Elbette PSV, Hollanda'nın haklı şampiyonu, bu konuda herkes hemfikir," diye başlıyor köşe yazısına. Yine de De Kromme, şampiyonluk konusunda bir eleştiride bulunuyor.

"Ancak seviye giderek düştü ve hiçbir rakip bundan yararlanmayı akıl edemedi. Bu takımda her zaman tembellik tehlikesi var. Telstar altı puan aldı, Volendam PSV'yi yendi. Böylesine güçlü bir kadroya sahip bir takımda bu kesinlikle olmamalı."

Ayrıca, Eredivisie'de şimdiye kadarki en erken şampiyon olan PSV için gerçekten de sorunsuz bir sezondu. Elbette bunun, rakiplerin çok yetersiz seviyesiyle de ilgisi vardı.

Bu durum, geçen hafta sonu, şok edici derecede zayıf bir Feyenoord'un FC Volendam'a karşı neredeyse hiçbir şey yapamaması ve Ajax'ın FC Twente'ye karşı basitçe yetersiz kalmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.

"Ajax artık 'tarihin en kötü Ajax'ı' etiketine yaklaşıyor," diyor Van Hanegem. "Eğer cumartesi günü tesadüfen Amsterdam'da olan bir yabancıysanız ve Ajax - FC Twente maçı için bilet bulabildiyseniz, tribünde kendinizi kandırıldığınızı düşünürsünüz. Sanki amatör takımın maçındaymışsınız gibi."

Eski üst düzey futbolcu, eleştirilerini bir Ajax oyuncusuna yöneltiyor. "Ve sonra Wout Weghorst'u, 'ben cidden oyundan mı alınıyorum?' bakışıyla oyundan çıkarken görüyorum. Ronald Koeman tarafından Oranje kadrosundaki olumlu rolü nedeniyle övülen, böyle bir sezonun ardından kendini diğerlerinin üstüne koyma cesaretini gösteren adam."

"Ben olsam teknik direktör olarak hemen onunla yollarımı ayırırdım. Weghorst, Ajax’ta ve Hollanda Milli Takımı’nda iş ciddiye bindiğinde takımın çıkarlarını gözetemiyor. Bu hiç mantıklı değil, değil mi?" diyor. Son olarak Van Hanegem, Feyenoord’un performansına da birkaç söz ediyor.

"Onlar da aylardır ne yaptıklarını bilmiyorlar. Tabii ki Allard Lindhout inanılmaz bir beceriksiz, Ayase Ueda'ya penaltı verilmeliydi, ama sadece futbola bakarsanız, Feyenoord'un gelecek sezon PSV'ye yaklaşabileceğine dair hiçbir umudunuz olamaz."