Willem II, play-off finallerine doğru büyük bir adım attı

Willem II, Çarşamba akşamı Keuken Kampioen play-off yarı finalinde kendine mükemmel bir avantaj sağladı. John Stegeman'ın takımı, Almere City deplasmanında 0-1 galip geldi. Cumartesi günü Tilburg'da rövanş maçı oynanacak.

Almere'deki ilk yarı tamamen kilitlendi. 32. dakikaya kadar her iki takım da gol fırsatı yaratamadı.

Samuel Bamba, hızlı bir atağın son noktası oldu ve soğukkanlılıkla Willem II'yi öne geçirdi. Ev sahibi takımın buna karşılık verebildiği tek şey, Ferdy Druijff'in kaleyi ıskalayan küçük bir kafa vuruşuydu.

İkinci yarıda Willem II 0-1'lik üstünlüğünü korumaya çalışırken, Almere yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirdi. Bu, Joey Jacobs için büyük bir fırsat yarattı, ancak o şut çekmeyi unuttu. Hızlı bir kontra atakta Siegert Baartmans, Tilburg'un üstünlüğünü ikiye katlamak için belki de daha büyük bir fırsat yakaladı, ancak o da umutsuzca başarısız oldu.

Yine de Willem II'nin ikinci golü gelmek üzereydi. Hakem Allard Lindhout, Milan de Haan'ın Justin Hoogma'yı tuttuğu iddiasıyla penaltı noktasını gösterdi. Mounir El Allouchi penaltıyı kullanmak istedi, ancak şutu kaleci Tristan Kuijsten tarafından ustaca kurtarıldı.

Böylece skor Willem II lehine 0-1 olarak kaldı, ancak bu üstünlük maçın geri kalanında hiçbir şekilde tehlikeye girmedi. Almere hücumda çaresiz kaldı ve cumartesi günü bambaşka bir performans sergilemek zorunda kalacak.