Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Maaşını kim ödeyecek?

Galatasaray'a veda eden Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli olurken sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Zaha, Galatasaray'dan ayrıldı

Yeni adresi Fransa oldu

Maaşını yarısını Sarı-kırmızılılar ödeyecek

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu ve Galatasaray, Fildişili oyuncuyu Lyon'a kiraladı. Resmi imzayı atmak için Fransa'ya giden Zaha'nın maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray formasını 43 maçta giyen Wilfried Zaha, 10 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. Geçtiğimiz yaz Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı-Kırmızılı ekibe bedelsiz transferle katılan kanat oyuncusu, geçen sezon sadece 13 Süper Lig maçında ilk 11'de başlayarak takımda düzenli bir yer edinemedi.

Zaha'nın adı eski takımı Crystal Palace ve Leicester City dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle anılıyordu.