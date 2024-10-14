Galatasaray'dan Olympique Lyon'a kiralanan Wilfreid Zaha'nın, Fransız ekibinde kadro dışı kaldığı bildirildi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak imza atan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yeni takımında sergilediği umursamaz tavırlar ile gündeme gelen Fildişi Sahilli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Antrenmana katılmak istemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Lyon deplasmanda Rangers'i 4-1 mağlup etti.

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L'equipe gazetesinin haberine göre Wilfried Zaha, maçtan sonra yapılan kondisyon antrenmanlarına katılmak istemedi. Bunun üzerine kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Haberde Wilfried Zaha'nın yanı sıra 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Gift Orban'ın da kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

'Futbolcu olarak görmüyorum' demişti

Disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Fildişi Sahilli oyuncuyu Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de kamuoyu önünde eleştirmişti.

Fransız teknik adam, "Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Wilfried Zaha ne dedi?

31 yaşındaki futbolcu ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hocasına yanıt vermişti.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Umrumda gibi mi görünüyor?" sözlerini sarf etmişti.