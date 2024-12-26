Wilfried Zaha, Lionel Messi'nin izinden gidebilir

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Wilfried Zaha, Fransa'da da süre bulmakta sıkıntı çekerken MLS'e transfer olabilir.

Zaha son olarak Lyon'a kiralanmıştı

Galatasaray onu tekrar kiralayabilir

Ancak MLS'ten ilgi olduğu söyleniyor

NE OLDU? 2023 yazında Crystal Palace'tan Galatasaray'a katılan Wilfried Zaha beklentileri karşılayamamıştı. 32 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Lyon'a kiralandı ancak süre bulmakta sıkıntı yaşıyor. Zaha'nın ara transfer döneminde MLS'e gidebileceği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Daily Mail'in haberinge göre, Zaha'ya MLS ekiplerinden ilgi var. Zaha, Lionel Messi, Luis Suarez ve Marco Reus gibi oyuncuların izinden gidebilir.

Öte yandan DHA'ya konuşan Okan Buruk, Zaha hakkında şunları söyledi: "Zaha'nın şu anda dönme ihtimali yok. Kiralık verdik zaten. Sezon bittiği zaman dönecek."

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Galatasaray, 24 Temmuz 2023 tarihinde Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı takım yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödeyeceğini açıklamıştı.

Wilfried Zaha, Galatasaray ile çıktığı 43 karşılaşmada 10 gol ve 5 asist kaydetti. Lyon ile 6 maça çıkan sol kanat oyuncusu 1 asist kaydetti.