Wilfried Zaha kararını verdi, Arsenal'e gitmek istiyor
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, Afrika Uluslar Kupası'ndan elendikten sonra duygularını netleştirdi.
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Sky Sports News'da yer alan habere göre Crystal Palace, Zaha için Arsenal'den gelen yaklaşık 45 milyon euro'luk teklifi reddetti ancak Arsenal'in önümüzdeki günlerde teklifini yükseltmesi bekleniyor.
Unai Emery'nin geçtiğimiz sezon kendi sahalarında oynadıkları ve Palace'ın 3-2 galip geldiği mücadeleden beri Zaha'yı istediği biliniyor.
Ancak Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Arsenal'in değerlendirebileceğimiz bir teklif sunduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak, anlaşmanın henüz gerçekleşmeyeceğini belirtti.
26 yaşındaki futbolcu ise yakın zaman içinde kulübünden ayrılarak kendini Arsenal'de ya da Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde tekrar kanıtlamak istiyor.