Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarına ağır sözler

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarları suçladı ve ortalık karıştı.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Wilfried Zaha, kendisine ait Twitch kanalında taraftarların eleştirilerine yanıt verdi.

Yıldız oyuncu ilk olarak, "Buraya gelip kulübe saygısızlık ettiğim ve bunun gibi şeyler hakkında konuşanlar için; Öncelikle, ben sadece oyunumu oynamaya çalışıyorum" dedi.

'Yöneticilere sorun!'

Fildişili kanat oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin devamı aşağıda

"Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim.

"Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok. Tek yaptığım antrenmana gitmek, o kadar.

"Yani Galatasaray hakkında bir şeyler konuşmak istiyorsanız, Galatasaray Instagram sayfasına gidin ve onlara DM atın.

Ben evdeyim. Oyunumun tadını çıkarıyorum, sonra bugün antrenmana gideceğim, hepsi bu, kimseye saygısızlık etmedim."

'G.Saray taraftarı bana meşale attı!'

"Avusturya'da oynadığımız bir hazırlık maçında sadece Galatasaray taraftarı vardı. Orada rakip taraftar yoktu.

"Bir taraftar yüzüme isabet edecek şekilde meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı. Hem bunu yapacaksınız hem de 'Seni seviyoruz' diyeceksiniz..."