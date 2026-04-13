Wilfred Genee, "sinir bozucu" Arjen Robben ile bir çatışmanın çıkacağını önceden sezmişti

Wilfred Genee ile Arjen Robben'in, oğullarının oynadığı bir amatör maçta saha kenarında yaşanan tartışması gündemi meşgul ediyor. Valentijn Driessen'e göre bu çatışma hiç de sürpriz değil; gazeteci, De Telegraaf'ın Kick-off adlı podcast'inde bunu açıkladı.

FC Groningen U14 takımının antrenörü Robben, takımının Genee'nin oğlunun oynadığı lider Viktoria'ya 1-0 yenildiğini gördü. Maçtan sonra Robben ile hakem arasında bir tartışma çıktı ve ardından Genee olaya müdahale etti.

Bu durum Robben'in hoşuna gitmedi ve Vandaag Inside programının sunucusunu iterek, "Sen bu işe karışma" diye bağırdı.

Driessen, Genee'nin bu durumun olacağını önceden sezdiğini açıkladı. “Genee geçen hafta bu konuyu açmıştı. Şöyle demişti: 'Oğlum Arjen Robben'in takımına karşı oynayacak.' Dedi ki: 'O saha kenarında çok sinir bozucu biri.' Fanatik mi? Hayır, sinir bozucu. Hakemlere ve herkese karşı öyle.”

“Yani, öyle de oldu, çünkü Robben yine hakemle uğraşıyordu.”

Gazeteci Robben'i eleştirmekten geri durmuyor. “Ve Genee'ye de öylece bir itekledi. Evet, sanki her şey normalmiş gibi. Bu arada, bir gençlik antrenörü için ne güzel bir örnek.”







