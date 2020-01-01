Wijnaldum’dan yeni sözleşme sorusuna kaçamak yanıt

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncu, yeni sözleşme konusunda renk vermeyen bir tutum sergiliyor.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Georginio Wijnaldum, yeni sözleşme konusunda renk vermiyor.

Son dönemlerde adı ile anılan başarılı orta saha oyuncusu sezon sonuna dek yeni sözleşme imzalamazsa, bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.

Yeni sözleşme konusuyla ilgili Het Parool’e açıklamalarda bulunan Wijnaldum, “Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Bu soruları kulübüme sormalısınız. Üzgünüm ama konuyla ilgili görüşmelerin olup olmadığıyla ilgili de bir bilgi veremem.” dedi.

Daha fazla takım

4 sezondur Liverpool forması giyen başarılı oyuncu, çıkmış olduğu 199 resmi maçta 19 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.