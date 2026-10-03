Wydad kulübü, 2026-2027 Fas Ligi'ndeki sezon açılışında Wydad Temara karşısında 3-1 kaybederek yaşadığı kötü başlangıcı telafi etti ve bugün cumartesi Defense Hassani Jadidi'yi karşılıksız iki golle mağlup etti.

Portekizli teknik direktör Paulo Sergio, geçen maça kıyasla Wydad için farklı bir ilk 11 ile başladı; orta saha ve hücum hattında 3 değişiklik yaptı. Yahya Jabrane yerine Adel Khalloufi, Walid Nassi yerine Ayman El Hassouni ve Hamza El Hannouri yerine Silver Janvola ile başladı.

Maçta, Defense Hassani Jadidi savunma oyuncusu Zakaria Oubraim, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü.

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Abdi Stadı'nda oynanan maçta skoru 27. dakikada Oussama Zemraoui ile açan Wydad'ın ikinci golünü ise 59. dakikada, deneyimli sol bek Yahya Attiat-Allah'ın asistiyle Kongolu Janvola kaydetti.

Bu sonuçla Wydad, bu sezon ilk 3 puanını toplamış oldu. Defense Hassani Jadidi ise ilk haftada Mekneski kulübüne 6-2 kaybetmesinin ardından puansız olarak son sırada kaldı.