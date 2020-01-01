Westerlo, Berke Özer'i bir yıl daha kiraladı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in Westerlo'daki kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Bu sezonu İkinci Lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren 'nin genç kalecisi Berke Özer'in bir sezon daha kiralandığı duyuruldu.

Haberi Twitter hesabından duyuran Berke yaptığı açıklamada, "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi 1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'den de konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sarı-lacivertli kulüp, "2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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20 yaşındaki kaleci, bu sezon Westerlo'da 22 maça çıktı. 23 kez topu ağlarında gören Berke, 6 maçta da kalesini gole kapattı.