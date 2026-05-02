West Ham United ve Summerville, küme düşme mücadelesinde ağır bir darbe aldı

West Ham United, Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesinde bir darbe aldı. Ligde 17. sırada yer alan takım, Cumartesi günü Londralı rakibi Brentford'a 3-0 yenildi. West Ham'ın iki puan gerisinde, 18. sırada bulunan Tottenham Hotspur, Pazar günü Aston Villa'yı yenmesi halinde küme düşme potasından çıkacak.

West Ham, ilk yarıda maça tam anlamıyla damgasını vurdu; Taty Castellanos iki kez de şanssız bir şekilde direkleri vurdu. Brentford adına ise Mikkel Damsgaard ve Sepp van den Berg şutlarını az farkla dışarı attı. Ev sahibi takım, 15. dakikada şanslı bir şekilde skoru açtı; West Ham'ın savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos kendi kalesine gol attı.

Mavropanos, isabetli bir kafa vuruşuyla durumu düzeltmiş gibi görünüyordu, ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. İlk yarıyı çok az bir farkla geride kapatan West Ham, ikinci yarı başlar başlamaz bir gol daha yedi. El Hadji Malick Diouf, ceza sahası içinde faul yaptı ve Igor Thiago, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Küme düşme tehlikesi yaşayan takım için büyük bir darbe oldu ve Crysencio Summerville sert bir faulün ardından sarı kart gördü. Zaman Batı Londra'da akıp gitti ve West Ham hiçbir an geri dönüşün mümkün olduğu izlenimini vermedi. Brentford özgüvenle oynadı ve kontra atak fırsatlarını kolladı.

West Ham baskı yapmaya devam etti ve Summerville'in güzel bir solo hareketinin ardından topu üst direğe çarpmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Mükemmel bir performans sergileyen Damsgaard, ceza sahası içinden uzak köşeyi bulduğunda gerilim tamamen ortadan kalktı. Böylece Brentford, Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

West Ham'ın bu sezon üç maçı kaldı: Arsenal (evinde), Newcastle United (deplasmanda) ve Leeds United (evinde). Bu arada, rakip Tottenham'ın pazar günü Aston Villa karşısında ne yapacağını beklemek gerekiyor.