West Ham United, Tomas Soucek'i transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.
Soucek, Slavia Prag'dan önce Viktoria Zizkov ve Slovan Liberec formalarını giymişti.
Premier Lig'de son haftaya kümede kalmayı garantileyerek giren 15. sıradaki West Ham United'ın 38 puanı bulunuyor.