West Ham United, Tomas Soucek'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.

Soucek, Slavia Prag'dan önce Viktoria Zizkov ve Slovan Liberec formalarını giymişti.

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Premier Lig'de son haftaya kümede kalmayı garantileyerek giren 15. sıradaki 'ın 38 puanı bulunuyor.