Transfer

West Ham United, Tomas Soucek'i transfer etti

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Tomas Soucek West Ham vs Chelsea Premier League 2019-20
Getty Images
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.

Soucek, Slavia Prag'dan önce Viktoria Zizkov ve Slovan Liberec formalarını giymişti.

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    Premier Lig'de son haftaya kümede kalmayı garantileyerek giren 15. sıradaki West Ham United'ın 38 puanı bulunuyor.

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