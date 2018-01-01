West Ham United, Gary Medel'e kancayı taktı

West Ham United, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Şilili orta sahası Gary Medel'i kadrosuna katmak istiyor.

Devre arası transfer döneminden önce Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir.

Milliyet' ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; West Ham United'ın Şilili menajeri Mannuel Pellegrini, vatandaşı Gary Medel'i kadrosunda görmek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Premier Lig ekibinin yetkilileri, birkaç gün içinde siyah beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

Fikret Orman yönetimi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer edilen Medel için 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.

Beşiktaş formasıyla geride kalan 1.5 sezonda 64 maça çıkan Medel, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.