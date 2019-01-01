West Ham, Pellegri'nin görevine son verdi

5 maçta 4 mağlubiyet alan West Ham United'da teknik direktör Manuel Pellegrini ile yollar ayrıldı.

Premier Lig ekiplerinden , son olarak karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Manuel Pellegrini'nin görevine son verdi.

Bu maçla birlikte son 5 lig karşılaşmasının dördünü kaybeden West Ham, Premier Lig'de 19 haftanın sonunda küme düşme hattının 1 puan önünde 17. sırada kaldı.

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66 yaşındaki Şilili teknik adam West Ham United'a Mayıs 2018'de katılmış ve 2018-19 sezonunu 10. sırada bitirmişti.

2019-20 sezonuna ise kötü başlayan Pellegrini ilk haftada 'ye 5-0 kaybetti ve 19 lig maçının sadece 5'ini kazanabildi. Ayrıca eylül ayında 1. Lig ekiplerinden Oxford United'a 4-0 yenilerek İngiltere Lig Kupası'ndan da elendiler.

Daha önce Manchester City'de görev alan deneyimli isim, 2012-13 sezonunda göreve gelmiş ve 2015-16 sezonuna kadar 1 Premier Lig ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.