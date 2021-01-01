West Ham, Declan Rice'a değer biçemiyor

West Ham United Menajeri David Moyes, Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu Declan Rice'ın satılma ihtimali hakkında konuştu

İskoç menajer David Moyes yönetiminde bu sezon başarılı bir grafik çizen West Ham United'da en fazla dikkat çeken isim olan Declan Rice'a pek çok talip var.

Manchester United ve Chelsea'nin transfer listesinde yer alan İngiliz oyuncusu için Moyes'un biçtiği değer ise 100 milyon pound'un üzerinde...

David Moyes neler söyledi?

West Ham United Menajeri David Moyes, konuyla ilgili konuştuğu Sky Sports'a, yıldız oyuncunun değerinden bahsetti.

"Declan Rice'ın 100 milyon pound değerinde olduğunu konusunda söylenenlere katılmıyorum. Bu miktardan çok çok daha fazlası. Ben kesinlikle onun için değer biçemem"

Declan Rice West Ham'dan ayrılabilir mi?

Başarılı çalıştırıcı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyip, istemeyeceği konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Declan'ı kadroda tutmak için Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacımız var mı? Hayır, çünkü her şeyden önce sözleşmesi var. Bu yüzden ne olursa olsun hiçbir yere gidemez.

Declan için bir teklif almadık ve umarım almayız. Ligi, Avrupa Kupaları'na katılacak bir pozisyonda bitirebilirsek kalması kolaylaşabilir.

West Ham United'da kaptanlık yapıyor. İngiltere Milli Takımı'nda oynuyor. Declan'ı, istediği başarılara burada ulaşabileceğine inandırmaya çalışıyorum."

Declan Rice'ın kaç yıllık sözleşmesi var?

Declan Rice'ın, West Ham United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Moyes ve kulüp yönetimi oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Declan Rice'ın kariyerinden satırbaşları

Futbola Chelsea Akademisi'nde başlayan Declan Rice, 2013 yılında West Ham United alt yapısına geçiş yaptı. 2017 yılında A Takım'a yükselen 22 yaşındaki oyuncu aynı zamanda takım kaptanı olark görev yapıyor.

Alt yaş kategorilerinde İrlanda için oynayan Declan Rice daha sonra İngiltere Milli Takımı'nı seçti.

West Ham bu sezon parlıyor

David Moyes, geçen sezon düşme potasında olan takımı ligde tutmayı başarmıştı. West Ham United bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Ligde 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyen alan West Ham 45 puanla 7. sırada bulunuyor.