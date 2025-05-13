West Ham, Altay Bayındır ile dalga geçti: Türklerden tepki yağdı

Manchester United'ın West Ham'a mağlup olduğu maçın ardından Altay Bayındır ikinci gol sonrası verdiği tepkiyle gündem oldu.

Manchester United, Old Trafford'da 2-0 kaybetti

West Ham United'ın gündeminde Altay Bayındır vardı

İkinci gol sonrası verdiği tepki sosyal medyada olay oldu

NE OLDU? Premier Lig'de evinde West Ham United'ı konuk eden Manchester United, Altay Bayındır'ın kalede olduğu maçı Tomas Soucek ve Jarrod Bowen'in golleriyle 2-0 kaybetti. Altay Bayındır'ın 57. dakikadaki ikinci golden sonra verdiği tepkiyi West Ham United diline doladı.

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BÜYÜK RESİM: Jarrod Bowen'in golünün ardından Altay Bayındır yumruklarını sıkarak tribünlere doğru bağırdı. Milli kaleci sinirlendiği için böyle bir tepki verirken West Ham United seviniyormuş gibi görünmesine gönderme yaptı.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan West Ham United, Altay Bayındır'ı tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa süre içerisinde 4 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok Türk taraftar, West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterirken Altay'ın sinirlendiği için bu hareketi yaptığını yorumlara yazdı.

SIRADA NE VAR? Manchester United bir sonraki maçını 16 Mayıs'ta Premier Lig'de Chelsea deplasmanında oynayacak. Kırmızı Şeytanlar ardından 21 Mayıs'ta Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen Manchester United dikkatini tamamen Avrupa Ligi finaline vermiş durumda. Ruben Amorim'in öğrencileri, Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçirdi ve puan tablosunda şu anda 16. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi bileti almak için tek çareleri Tottenham'ı devirerek Avrupa Ligi'nde zafer yaşamak.