West Bromwich Albion'da Slaven Bilic dönemi

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, Slaven Bilic ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, 50 yaşındaki Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Bilic sunulan fırsat için çok mutlu olduğu belirtti. Kulübün yeniden Premier Lig'e dönme arzusunun kendisini ikna ettiğini belirten Bilic, "Kulüp, takımın ilerlemesine liderlik etmemi istedi. İlk görüşmenin ardından ikinci kez düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Premier Lig'de ve formaları giyen Bilic; Hajduk Split, , Beşiktaş ve West Ham United gibi takımlarda da teknik adam olarak görev almıştı.