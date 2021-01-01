La Liga

West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu alıyor

Goal
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Okay Yokuslu Celta Vigo 02062020
AA
West Bromwich Albion milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Mbaye Diagne'yi kadroya katmaya hazırlanan West Bromwich Albion, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Okay'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanan İngiliz ekibinin Celta Vigo ile anlaştığı öğrenilirken, bu transferin kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. 2018'de Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon avroya transfer olan Okay, La Liga'da üç sezonda 68 maçta forma giymişti.

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