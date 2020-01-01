Wesley Sneijder sahalara dönüyor!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Arjen Robben'in izinden giderek sahalara dönmeyi planlıyor.

medyası, bir dönem forması da giyen ve 2019'da jübile yapan Wesley Sneijder'in futbola geri döneceğini iddia etti.

2013 ve 2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen ve Ağustos 2019'da kulübü Al Gharafa'da futbola veda eden 36 yaşındaki deneyimli isim, RTV Utrecht'in haberine göre sahalara dönecek.

Sneijder'in temmuz ayı sonunda DOS Holland Stichtse Boys isimli amatör bir takımda antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde Arjen Robben'in altyapısında yetiştiği Groningen ile futbola geri döndüğünü açıklamasının ardından benzer bir karar alan Sneijder'in yeni sezonda Eredivisie ekiplerinden ve aynı zamanda doğduğu şehrin takımı olan FC Utrecht'in kadrosuna katılacağı öne sürüldü.