Wesley Sneijder, Arsenal - Atlético Madrid maçının ardından Virgil van Dijk'e acil bir tavsiye verdi

Ziggo Sport yorumcuları Wesley Sneijder ve Toby Alderweireld, Salı günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid'e karşı (1-0) Viktor Gyökeres'in sergilediği performanstan övgüyle bahsediyor. İsveçli oyuncu gol atamasa da İspanyol savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu. Sneijder yine de İsveçli oyuncuya nasıl karşı koyulması gerektiğini bildiğini düşünüyor.

"İyi bir maç çıkardı," diyor Alderweireld. "Güçlü, topu iyi tutuyor. Koşma kapasitesi yüksek. Teknik becerilerinin gerçek bir üst düzey forvetin seviyesinde olmadığını görebilirsiniz, ama geri kalan her şeye sahip."

Gyökeres, 66. dakikada sol kanattan gelen ortayı üstten dışarı atarak büyük bir fırsatı kaçırdı. Böylece forvet, skoru 2-0'a getirme fırsatını kaçırdı, ancak Arsenal direndi, 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

"Bu fırsat çok kolay değildi, ama şut kaleye gitmeliydi. O bunu yapamadı. Ancak bu akşam Arsenal için çok önemliydi, savunmaya gerçekten baskı yaptı. Çok yönlü bir forvet," diye ekliyor Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham Hotspur'un eski stoperi.

Gyökeres, İsveç için özel bir gün olan 20 Haziran'da Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Oranje, Gyökeres'e karşı sorun yaşar mı? "Atlético'nun savunma oyuncusu Pubill gibi davranırsanız, evet," diye yanıtlıyor Sneijder.

"Her seferinde onunla mücadeleye girdi. Evet, o mücadelede kaybedersin. Yukarıda (stüdyoda, ed.) birbirimize şöyle demiştik: 'Sadece mesafeni koru!' O mücadelede yine de o kazanır, zaten istediği de budur. Seni hissetmek ister, sonra dönüp vücudunu ortaya atar ve kaçar."

"Bunu yapma! Topu dönmesine izin ver, sonra da üzerine çıkmalısın. Pek çok savunma oyuncusu, en zeki olanlar hariç, bu hataya düşüyor. Yani Virgil: mesafeni koru!" diye ekliyor Sneijder, Oranje kaptanına tavsiyede bulunarak.