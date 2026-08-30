Weser kıyısında transfer piyasasındaki asıl odak, savunmada esnek şekilde kullanılabilecek bir oyuncu üzerinde. Bununla eş zamanlı olarak hücum piyasası da görünüşe göre takip ediliyor ve bu süreçte Ibrahimovic gündeme geldi. Güçlü yönleri ağırlıklı olarak sol kanat ile merkez orta sahada bulunan 20 yaşındaki çok yönlü oyuncu, Osterdeich'te habere göre büyük beğeni topluyor.

Buna göre Werder, genç oyuncunun gelişimini geçen sezon 1. FC Heidenheim'daki kiralık döneminde yakından takip etti. Sky'ın haberine göre, kısa süre önce Bremen kulübünün üst düzey yöneticileri ile FC Bayern yetkilileri arasında doğrudan bir temas gerçekleşti ve bu durum DeichStube'nin araştırmalarıyla da örtüşüyor.

Ancak bu görüşme şimdilik bağlayıcı olmayan bir yoklama niteliği taşıyordu. Transfer, katı bir şartı bağlı. Werder için bu anlaşma ancak önce hücum oyuncularından birinin kadrodan ayrılması halinde bir seçenek haline gelecek. Şu anda ise böyle bir senaryoya işaret eden fazla bir durum yok.

Geçtiğimiz haftalarda Justin Njinmah, ayrılma ihtimali en yüksek aday olarak görülüyordu. 25 yaşındaki hücum oyuncusuna ilgi gösteren kulüpler arasında AS Monaco da yer alıyordu.

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Justin Njinmah, SV Werder Bremen'den hâlâ ayrılacak mı?

Şu anda Werder'e Njinmah için ne yazılı bir teklif ne de resmi bir talep ulaşmış durumda. Zaten kulüp yönetimi, transfer penceresinin kapanmasına bu kadar kısa süre kala forveti ancak yüksek tek haneli milyon euro seviyesindeki bir teklif gelirse bırakır. Ancak bu büyüklükte bir teklifin son anda gelmesi de pek olası görülmüyor.

Yine de böyle bir durum yaşanırsa ya da başka bir hücum oyuncusunun öngörülmeyen bir ayrılığı gerçekleşirse, Bremen ekibi hazırlıklı olmak istiyor. Bu nedenle FC Bayern nezdinde Ibrahimovic konusunda ilk temas kuruldu; prensipte kiralık bir transferle ilgili olumlu sinyaller alındığı belirtiliyor.

Ancak Rekordmeister, bu yetenek için alternatif senaryoları da değerlendiriyor ve bonservisiyle kalıcı bir satış ihtimalini dışlamıyor. 1. FC Union Berlin'in yanı sıra Serie A kulübü Atalanta Bergamo da Ibrahimovic'in transferiyle ilgilenen ekipler arasında gösteriliyor.